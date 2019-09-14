تعليق ناري للمغامسي على واقعة بقيق الفاشلة  

علي القحطاني(صدى):

علق الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة على حادثة الهجوم الإرهابي على معامل نفط أرامكو اليوم السبت، قائلا إن قلوب الأعادي هي التي احترقت لا آبارنا، وتتقطع أفئدتهم لا ديارنا دون أن يصلوا إلى مقصودهم.

وأوضح المغامسي في تغريدة عبر حسابه في موقع ” تويتر ” : ” قل للأعادي : ستحترق قلوبكم لا آبارنا وتتقطع أفئدتكم لا ديارنا، دون أن تصلوا إلى مقصودكم، فكل بلادنا قيادة وشعبا مسخرة لحماية بيت الله العتيق وللبيت ربٌّ يحميه ” .