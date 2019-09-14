محافظ الطائف يشيد بأنشطة كفى لأهالي وزوار المحافظة

نايف السالم(صدى):

أشاد محافظ الطائف الرئيس الفخري لجمعية كفى بالمحافظة معالي الأستاذ سعد بن مقبل الشمراني بجمعية كفى وذلك خلال استقباله وفد الجمعية الذي زاره لإطلاعه على آخر المستجدات والبرامج والأنشطة التي تقدمها الجمعية للزوار وأهالي الطائف.

من جهته شكر مدير كفى الطائف الاستاذ عبدالله بن علي الشهري معالي المحافظ على رعايته ودعمه المتواصل لبرامج وأنشطة الجمعية مؤكدا أن ولاة الأمر حفظهم الله هم خير سند بعد المولى للجمعية ، مشيدا كذلك بداعمي الجمعية من رجال أعمال ومؤسسات وأفراد.

وذكر الشهري أن الجمعية تقدم خدماتها لأهالي المحافظة وزوراها والمصطافين من داخل المملكة وخارجها عبر إقامتها معارضها التثقيفية وعياداتها المتنقلة المجهزة بأحدث الأجهزة المختصة بالكشف وعلاج الإدمان بكافة أنواعه ويشرف عليها نخبة من الأطباء المتخصصين في المجال.

يذكر أن إشادة المحافظ جائت عقب اطلاعه على تقرير كفى السنوي للعام 1440 حيث بلغ عدد المستفيدين من الجمعية 115 ألف مستفيد.