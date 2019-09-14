  • السبت 14

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. مصير قس أمريكي وقائد سابق بالجيش استغل قاعدة جوية لاغتصاب الأطفال

مصير قس أمريكي وقائد سابق بالجيش استغل قاعدة جوية لاغتصاب الأطفال

مصير قس أمريكي وقائد سابق بالجيش استغل قاعدة جوية لاغتصاب الأطفال
واشنطن(صدى):

على الرغم من مرور أكثر من 23 عام على جريمة شنيعه بحق طفل –حينها- قام قس أمريكي وقائد بسلاح الجو بإغتصابه على مدى طويل ، إلا أن المحاكمة تمت أخيراً .

وأصدرت محكمة ألبوكيرك الإتحادية الحكم أمس الجمعة بالسجن 30 عام على القس الكاثوليكي السابق “آرثر بيرولت ” الذي قام بالإعتداء على طفل خلال الفترة 1991- 1992 م ، قبل أن يهرب إلى المغرب .

وكشف الشاب الذي تم الإعتداء عليه في طفولته ، أن الجاني كان يتودد إليه بالهدايا ، واعتدى عليه في قاعدة جوية ومقبرة عامة .

والأكثر إجراماً ، أنه تم شهادة 7 آخرون عليه أثناء المحاكمة بالإعتداء جنسياً عليهم في الستينات والسبعينات والثمانينات .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *