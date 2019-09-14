مصير قس أمريكي وقائد سابق بالجيش استغل قاعدة جوية لاغتصاب الأطفال

واشنطن(صدى):

على الرغم من مرور أكثر من 23 عام على جريمة شنيعه بحق طفل –حينها- قام قس أمريكي وقائد بسلاح الجو بإغتصابه على مدى طويل ، إلا أن المحاكمة تمت أخيراً .

وأصدرت محكمة ألبوكيرك الإتحادية الحكم أمس الجمعة بالسجن 30 عام على القس الكاثوليكي السابق “آرثر بيرولت ” الذي قام بالإعتداء على طفل خلال الفترة 1991- 1992 م ، قبل أن يهرب إلى المغرب .

وكشف الشاب الذي تم الإعتداء عليه في طفولته ، أن الجاني كان يتودد إليه بالهدايا ، واعتدى عليه في قاعدة جوية ومقبرة عامة .

والأكثر إجراماً ، أنه تم شهادة 7 آخرون عليه أثناء المحاكمة بالإعتداء جنسياً عليهم في الستينات والسبعينات والثمانينات .