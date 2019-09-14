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فيديو يكشف الأوضاع داخل مدينة بقيق

فيديو يكشف الأوضاع داخل مدينة بقيق
نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو لقطات تم إلتقاطها من داخل مدينة بقيق اليوم السبت عقب السيطرة على حريقي معملين بشركة آرامكو والذي وقع عند الرابعة فجراً .

وأظهر المقطع الذي صوره المواطن ” فالح الحقباني ” سير الحياة بشكل طبيعي في شوارع المدينة ، مما يؤكد كذب المغرضين الذين يحاولون الترويج لأخبار مخيفة حول أوضاع المدينة التي يحيا سكانها بشكل آمن دونما تغيير بعد السيطرة التامة على الحريقين .

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية أصدرت بيان بشأن الواقعة يفيد بإخماد فرق الإطفاء التابعة لـ ” آرامكو ” للحريقين اللذين نتجا عن إستهداف طائرات بدون طيار .

ويحاول الحاقدون بث أخبار لزعزعة الأمن العام بالمخالفة للواقع ، بينما خرج الجميع صباح اليوم لممارسة أعمالهم بشكل طبيعي كأن شيئاً لم يكن .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 82336 ] نشر منذ 37 دقيقة

الحمد لله على السلامه ..

.. بس المطلوب احراق الحوثيين اينما كانوا عن بكرة ابيهم ..

[ عدد التعليقات: 7352 ] نشر منذ 35 دقيقة

نسأل الله أن يكفينا شرور وأذى ،الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ ..اللهم آمين

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