فيديو يكشف الأوضاع داخل مدينة بقيق
وثق مقطع فيديو لقطات تم إلتقاطها من داخل مدينة بقيق اليوم السبت عقب السيطرة على حريقي معملين بشركة آرامكو والذي وقع عند الرابعة فجراً .
وأظهر المقطع الذي صوره المواطن ” فالح الحقباني ” سير الحياة بشكل طبيعي في شوارع المدينة ، مما يؤكد كذب المغرضين الذين يحاولون الترويج لأخبار مخيفة حول أوضاع المدينة التي يحيا سكانها بشكل آمن دونما تغيير بعد السيطرة التامة على الحريقين .
الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية أصدرت بيان بشأن الواقعة يفيد بإخماد فرق الإطفاء التابعة لـ ” آرامكو ” للحريقين اللذين نتجا عن إستهداف طائرات بدون طيار .
ويحاول الحاقدون بث أخبار لزعزعة الأمن العام بالمخالفة للواقع ، بينما خرج الجميع صباح اليوم لممارسة أعمالهم بشكل طبيعي كأن شيئاً لم يكن .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82336 ] نشر منذ 37 دقيقة
الحمد لله على السلامه ..
.. بس المطلوب احراق الحوثيين اينما كانوا عن بكرة ابيهم ..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7352 ] نشر منذ 35 دقيقة
نسأل الله أن يكفينا شرور وأذى ،الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ ..اللهم آمين