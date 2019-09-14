فيديو يكشف الأوضاع داخل مدينة بقيق

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو لقطات تم إلتقاطها من داخل مدينة بقيق اليوم السبت عقب السيطرة على حريقي معملين بشركة آرامكو والذي وقع عند الرابعة فجراً .

وأظهر المقطع الذي صوره المواطن ” فالح الحقباني ” سير الحياة بشكل طبيعي في شوارع المدينة ، مما يؤكد كذب المغرضين الذين يحاولون الترويج لأخبار مخيفة حول أوضاع المدينة التي يحيا سكانها بشكل آمن دونما تغيير بعد السيطرة التامة على الحريقين .

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية أصدرت بيان بشأن الواقعة يفيد بإخماد فرق الإطفاء التابعة لـ ” آرامكو ” للحريقين اللذين نتجا عن إستهداف طائرات بدون طيار .

ويحاول الحاقدون بث أخبار لزعزعة الأمن العام بالمخالفة للواقع ، بينما خرج الجميع صباح اليوم لممارسة أعمالهم بشكل طبيعي كأن شيئاً لم يكن .