” أودي ” تزيح الستار عن سيارة ” باغي ” ذاتية القيادة

أميرة خالد(صدى):

أزاحت شركة ” أودي ” الألمانية في معرض ” فرانكفورت ” للسيارات الستار عن عملية تشكيل مجموعة لسياراتها الاختبارية الأربع وهي Aicon ، AI:Me ، AI:Race ،حيث انضمت إليها رباعية الدفع AI: Trail.

وحول مميزات السيارة: جسمها الكربوني شبه الشفاف وتزويدها بدرونات صغيرة الحجم.

وكانت سيارات “باغي” مخصصة للسير في المناطق الوعرة الخالية من الطرق والمناطق الجبلية والصحراوية.

و تتميز بخفة الحركة والسرعة وسهولة القيادة. ويمكن استخدامها كسيارة للإسعاف والإنقاذ ولدى قوات الطوارئ والجيش.