بالصور.. دنيا بطمة تصدم متابعيها بـ ” فساتين قصيرة “

مليكة فؤاد(صدى):

ظهرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، وهي ترتدي سراويل قصيرة جذبت انظار متابعيها؛ حيث اعتبرها بعض المتابعين صادمة وخادشة للحياء، فيما عبر آخرون عن اعجابهم باطلالة النجمة الملوكية.

وأخذت دنيا بطمة هذه الصور بعد استعدادها لإصدار عمل فني جديد بعنوان ” ندمانة ” قريباً، بالإضافة الى تكريمها كأفضل مطربة مغربية لعام 2019 خلال مهرجان الفضائيات العربية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه لم تكن المرة الاولى لدنيا بطمة وهي تظهر بهذا الشكل؛ حيث استمرت طوال الصيف بالتقاط صور لها وهي بإطلالات مثيرة.