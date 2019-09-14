زوجة ” خيمنيز ” تفتح النار على جماهير الاتحاد بعد خسارة الفريق أمام ضمك

نواف السالم(صدى):

فتحت ماريا لوبيز، زوجة اللاعب التشيلي لويس أنطونيو خيمنيز، مهاجم نادي الاتحاد، النار على جماهير النادي عقب الخسارة أمام ضمك في الجولة الثالثة من الدوري.

وعن ذلك، قالت ” ماريا ” عبر حسابها على “ إنستجرام ” : “ خسارة الفريق سببها الطاقة السلبية التي تبثها جماهير الاتحاد، البعض منهم لا يريد انتصار فريقه بقدر ما يريد إثبات أنه على حق والمدرب على خطأ ” .

وأضافت: ” يجب أن يتحمل الجميع مسؤولية الخسارة ولا يجب إلقاء اللوم على شخص أو لاعب واحد من أصل 11 لاعبًا ” .

وكان ” لويس ” قد شارك أساسيًا حتى الدقيقة 72، حيث أخرجه مواطنه المدرب خوسيه لويس سييرا وأشرك مكانه عبد العزيز البيشي.

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