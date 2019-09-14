زوجة ” خيمنيز ” تفتح النار على جماهير الاتحاد بعد خسارة الفريق أمام ضمك
فتحت ماريا لوبيز، زوجة اللاعب التشيلي لويس أنطونيو خيمنيز، مهاجم نادي الاتحاد، النار على جماهير النادي عقب الخسارة أمام ضمك في الجولة الثالثة من الدوري.
وعن ذلك، قالت ” ماريا ” عبر حسابها على “ إنستجرام ” : “ خسارة الفريق سببها الطاقة السلبية التي تبثها جماهير الاتحاد، البعض منهم لا يريد انتصار فريقه بقدر ما يريد إثبات أنه على حق والمدرب على خطأ ” .
وأضافت: ” يجب أن يتحمل الجميع مسؤولية الخسارة ولا يجب إلقاء اللوم على شخص أو لاعب واحد من أصل 11 لاعبًا ” .
وكان ” لويس ” قد شارك أساسيًا حتى الدقيقة 72، حيث أخرجه مواطنه المدرب خوسيه لويس سييرا وأشرك مكانه عبد العزيز البيشي.
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