مقتل 6 مدنيين بقصف على شمال غربي سوريا رغم وقف إطلاق النار

وكالات(صدى):

قتل ستة مدنيين على الأقل جراء قصف صاروخي لقوات نظام الأسد على جنوب محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، رغم سريان وقف لإطلاق النار منذ أسبوعين.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم أن قصف صاروخي نفّذته قوات نظام الأسد الجمعة على مدينتي معرة النعمان وكفرنبل في ريف إدلب الجنوبي تسبب بمقتل خمسة مدنيين بينهم طفلة، فيما قتل مدني سادس جراء ضربات روسية استهدفت قرية في ريف إدلب الغربي.

وبدأ في نهاية أغسطس سريان وقف لإطلاق النار في إدلب (شمال غرب) ومحيطها أعلنته موسكو ووافقت عليه دمشق، إلا أنه يتعرض لخروقات متزايدة وفق المرصد.