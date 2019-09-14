بعد أزمته مع منتخب بلاده.. ” خربين ” يثبت براءته بولادة طفله حمزة

ماجد محمد(صدى):

أعلن لاعب نادي الهلال عمر خربين عن ولادة زوجته لمولود أسماه ” حمزة ” ، ليكون هذا الخبر بمثابة إثبات لبراءته في أزمته مع منتخب بلاده سوريا.

ونشر ” خربين ” صورة تبرز يد مولوده الجديد عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، سائلآ المولى أن يبارك فيه وينبته نباتًا حسنًا.

ويأتي هذا الخبر بعد أسبوع تقريرًا من اعتذار ” خربين ” عن الانضمام إلى معسكر منتخب سوريا، حيث علل وقتها أنه لظروف عائلية

وهو الأمر الذي دفع الاتحاد السوري لكرة القدم الإعلان عن استبعاد ” خربين ” نهائيًا من حساباته، بعد اعتذاره عن الانضمام إلى المعسكر الأخير.

ومن المرجح أن يكون إعلان ” خربين ” عن المولود الجديد بمثابة الفرصة للاتحاد السوري؛ للتأكد من الظرف العائلي الذي كان يمنعه من الانضمام إلى معسكر المنتخب الأخير.

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