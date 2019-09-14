شقيقة الراحل عزت أبو عوف تكشف واقعة غريبة حدثت بالمملكة لحظة وفاته
كشفت الفنانة المصرية مها أبو عوف شقيقة الفنان الراحل عزت أبو عوف عن واقعة غريبة حدثت معها أثناء وجودها بالمملكة بالتزامن مع وفاة شقيقها .
وقالت مها أبو عوف : أمر غريب حدث لي وهو ما أكشف عنه للمرة الأولى، حيث كنت ذاهبه للنوم في غرفتي بالمملكة العربية بالسعودية وفوجئت بالستارة تقع على الأرض أمامي دون سبب ” ، وتعجبت مازحة: ” هي العفاريت ورايا ورايا، مش معقول .
وتابعت أبو عوف خلال لقاء معها على قناة ” إم بي سي ” ، أنها أسرعت في تلك اللحظة بالاتصال بالمستشفى للاطمئنان على شقيقها ولم تجد رد منهم، بعدها فوجئت بشقيقتها تتصل بها وتخبرها بنبأ الوفاة ، في إشارة أن ما حدث كان علامة على حدوث مكروه لها خاصةً لعلاقتها الوطيدة به .
وكان الفنان الراحل ” 70 ” عام قد توفي في يوليو الماضي إثر صراع مع المرض إذ كان يرقد بالعناية المركزة داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة .
وتأثر جمهور الفنان الراحل بوفاته ، خاصةً وأنه كان دائم الظهور في أعمال فنية مختلفة منذ عام 1992 م ، وكان آخر ظهور له في إعلان شهير لشبكة “فودافون” مع المطرب الهضبة عمرو دياب .
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