شقيقة الراحل عزت أبو عوف تكشف واقعة غريبة حدثت بالمملكة لحظة وفاته

القاهرة(صدى):

كشفت الفنانة المصرية مها أبو عوف شقيقة الفنان الراحل عزت أبو عوف عن واقعة غريبة حدثت معها أثناء وجودها بالمملكة بالتزامن مع وفاة شقيقها .

وقالت مها أبو عوف : أمر غريب حدث لي وهو ما أكشف عنه للمرة الأولى، حيث كنت ذاهبه للنوم في غرفتي بالمملكة العربية بالسعودية وفوجئت بالستارة تقع على الأرض أمامي دون سبب ” ، وتعجبت مازحة: ” هي العفاريت ورايا ورايا، مش معقول .

وتابعت أبو عوف خلال لقاء معها على قناة ” إم بي سي ” ، أنها أسرعت في تلك اللحظة بالاتصال بالمستشفى للاطمئنان على شقيقها ولم تجد رد منهم، بعدها فوجئت بشقيقتها تتصل بها وتخبرها بنبأ الوفاة ، في إشارة أن ما حدث كان علامة على حدوث مكروه لها خاصةً لعلاقتها الوطيدة به .

وكان الفنان الراحل ” 70 ” عام قد توفي في يوليو الماضي إثر صراع مع المرض إذ كان يرقد بالعناية المركزة داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة .

وتأثر جمهور الفنان الراحل بوفاته ، خاصةً وأنه كان دائم الظهور في أعمال فنية مختلفة منذ عام 1992 م ، وكان آخر ظهور له في إعلان شهير لشبكة “فودافون” مع المطرب الهضبة عمرو دياب .