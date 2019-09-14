بالأسعار.. ” الإسكان ” تدشن 67 مشروعا لتوفير 122 ألف وحدة سكنية

عادل الحربي(صدى):

دشنت وزارة الإسكان 67 مشروع تحت الإنشاء لتوفير 122 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة تتنوع بين الفيلل والشقق و ” التاون هاوس ” .

كما بدأت الوزارة في تنفيذ 55 مشروع يوفر 100 ألف وحدة سكنية تحت إشرافومتابعة برنامج ” وافي ” ، وفقاً لـ ” عكاظ ” .

وأكد ممدوح الشرهان المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان أن جميع الوحدات تتوفر بمواصفات وجودة عالية مع الإلتزام بالتسليم في الأوقات المحددة وبأسعار تتراوح بين 250 ألف و750 ألف ريال .

جاء ذلك خلال إطلاق مشروع مدينة الورود بالطائف بحضور المحافظ سعد الميموني ومسؤولي وزارة الإسكان ، والذي يوفر 4775 وحدة ” فيلا ” على مساحة 6.3 مليون م2 .

ومن المقرر طرح وحدات مشروع مدينة الورود بأسعار تبدأ من 499 ألف ريال ، وبقسط شهري في متناول الجميع ، ونماذج متنوعة .