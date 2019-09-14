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تأثير القيادة بخزان شبه فارغ على سيارتك

تأثير القيادة بخزان شبه فارغ على سيارتك
متابعة- أميرة خالد(صدى):

على الرغم من ترويج شركات السيارات الحديثة بأنها محصنة من السير حتى فراغ الوقود تماماً ، إلا أن ذلك قد يحدث بالفعل .

وعادة ما يتم تنبيه السائق ، لكن أحياناً تتوقف السيارة فجأة بسبب نقص الوقود ،لذا ينصح خبراء السيارات بالهيئة الألمانية للفحص الفني بتجنب القيادة بخزان شبه فارغ لما ينتج من مشاكل .

وأكد الخبراء أن هذه العادة تسبب أعطال بمضخة البنزين أو مضخات الحقن ، كما أنه تضر سيارات الديزل القديمة المزودة بنظام حقن ميكانيكي ، ويتطلب الأمر مجهود كبير لتصريف الهواء يدوياً من دورة الوقود .

كما تتضرر السيارات الحديثة التي تحتوي على فلاتر وقود نتيجة لتسرب جزيئات الإتساخات ، مما يسبب عدم الإحتراق النظيف للوقود ويضر بالمحرك .


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