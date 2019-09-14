موعد وصول نظام الشحن 800 فولت لمسافة خيالية لسيارات هيونداي وكيا الكهربائية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت شركتا هيونداي وكيا عن وصول نظام الشحن 800 فولت للسيارات الكهربائية الأكثر إنتشاراً مثل سيارتي بورشو تايكان 2020 ، وتايكان توربو بدءً من عام 2021 .

ويمًكن نظام الشحن الجديد السيارة من عدم الإهتمام بالنطاق ، حيث كان يجعلها نموذج الشحن الأول قادرة على السير لمسافة 3.424.8 كم لمدة 24 ساعة فقط .

ويستوعب نظام الشحن الجديد 800 فولت معدل شحن يصل إلى 350 كيلو وات مما يمكنها للسير لمسافة أطول .

ومن المقرر زيادة محطات الشحن في أوروبا ، بعد استثمار الشركتين مع إحدى شركات الشحن التي أسستها بي إم دبليو ، لزيادة طاقة الشحن إلى 350 كيلو وات أيضاً ، فيما سيرتفع عدد المحطات من 140 إلى 400 محطة .