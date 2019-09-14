موعد وصول نظام الشحن 800 فولت لمسافة خيالية لسيارات هيونداي وكيا الكهربائية
كشفت شركتا هيونداي وكيا عن وصول نظام الشحن 800 فولت للسيارات الكهربائية الأكثر إنتشاراً مثل سيارتي بورشو تايكان 2020 ، وتايكان توربو بدءً من عام 2021 .
ويمًكن نظام الشحن الجديد السيارة من عدم الإهتمام بالنطاق ، حيث كان يجعلها نموذج الشحن الأول قادرة على السير لمسافة 3.424.8 كم لمدة 24 ساعة فقط .
ويستوعب نظام الشحن الجديد 800 فولت معدل شحن يصل إلى 350 كيلو وات مما يمكنها للسير لمسافة أطول .
ومن المقرر زيادة محطات الشحن في أوروبا ، بعد استثمار الشركتين مع إحدى شركات الشحن التي أسستها بي إم دبليو ، لزيادة طاقة الشحن إلى 350 كيلو وات أيضاً ، فيما سيرتفع عدد المحطات من 140 إلى 400 محطة .
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