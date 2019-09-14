أعراض خطيرة تهدد النساء بأزمة قلبية

لندن (صدى):

كشفت دراسة بريطانية حديثة، أن التعرُّق بغزارة قد يكون أحد أعراض الإصابة بأزمة قلبية وهو الأمر الذي تجهله الملايين من السيدات حول العالم.

وأظهرت الدراسة، أن نسبة ضئيلة من السيدات يعلمن أن شعورهن بدوخة أو بتعب يعد أيضًا علامة دالة على احتشاء عضلة القلب، وهو المصطلح الطبي للنوبة القلبية.

ومن جانبها، قالت دكتور سارة بروير، المدير الطبي في إحدى الشركات العاملة بمجال الفيتامينات والمُكمّلات الغذائية في المملكة المتحدة: ” تتصوّر النساء بالخطأ أنهن غير معرّضات للخطر. وهو ما يجب الانتباه إليه لأنه أمر فاصل بين الحياة والموت ” .

وفي السياق نفسه، هناك أكثر من سيدة من بين كل 10 سيدات تعتقد بالخطأ أن الرجال فقط هم من يجب أن يشعروا بالقلق بشأن الشكوى من الحالة الصحية للقلب.