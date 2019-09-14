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نانسي عجرم عن لقب ” أم البنات ” : محظوظة ببناتي الثلاثة

نانسي عجرم عن لقب ” أم البنات ” : محظوظة ببناتي الثلاثة
بيروت(صدى):

علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على ما تم تداوله عن سخريتها من نفسها بارتدائها سترة مكتوبة عليها ” أم البنات Em Banat ” .

وعن ذلك، قالت ” نانسي ” في حوار لها مع مجلة ” لها ” : ” لقب أم البنات يسعدني، وأعتبر نفسي محظوظة ببناتي الثلاث ميلا وإيللا وليا ” .

وأضافت ” عجرم ” : ” بعد الزواج والإنجاب تغيّرت حياتي وأصبحت الأولوية لعائلتي ” .

وأضافت: ” بناتي الثلاث وزوجي هم أغلى ما في حياتي ويتصدّرون قائمة اهتماماتي وسعادتي من سعادتهم ” .


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