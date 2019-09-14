نانسي عجرم عن لقب ” أم البنات ” : محظوظة ببناتي الثلاثة
علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على ما تم تداوله عن سخريتها من نفسها بارتدائها سترة مكتوبة عليها ” أم البنات Em Banat ” .
وعن ذلك، قالت ” نانسي ” في حوار لها مع مجلة ” لها ” : ” لقب أم البنات يسعدني، وأعتبر نفسي محظوظة ببناتي الثلاث ميلا وإيللا وليا ” .
وأضافت ” عجرم ” : ” بعد الزواج والإنجاب تغيّرت حياتي وأصبحت الأولوية لعائلتي ” .
وأضافت: ” بناتي الثلاث وزوجي هم أغلى ما في حياتي ويتصدّرون قائمة اهتماماتي وسعادتي من سعادتهم ” .
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