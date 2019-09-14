وزير التعليم يتفاعل مع مناشدة طالبة كفيفة ويأمر بتأمين مركبة لنقلها للمدرسة

نايف السالم(صدى):

تفاعل وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ مع مناشدة طالبة كفيفة بتأمين مركبة نقل مدرسي، لنقلها وزميلاتها من منطقة الحسينية التي تبعد 15 كلم عن مدرستها الابتدائية 138 بحي العوالي في مكة المكرمة.

ومن المقرر أن متعهد النقل في الحي يعتمد خطة المسارات الجديدة لتنطلق في جميع الاتجاهات المحيطة بالمدرسة، وتعيد توزيع الطالبة و14 من زميلاتها الكفيفات على الحافلات المتوفرة، بينما يستقل 3 منهن طرقاً جديدة وضعت منطقة الحسينية في نطاق الخدمة.

قامت الجهات المختصة بالنقل في شركة ” تطوير ” بتنفيذ توجيه الوزير بالربط مع متعهد النقل كحالة إنسانية طارئة.