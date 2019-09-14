مدير المكتب الخاص لولي العهد يعلق على حريق بقيق
علق بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، على وقوع حريق بمعملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق، في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وقال بدر العساكر، في تصريحاته: ” اللهم نستودعتك وطننا وأهله، أمنه وأمانه، ليله ونهاره، أرضه وسماءه .. ربِّ اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين ” .
وكانت قد باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق، وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار درون؛ فيما تم السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما.
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almutrafih hussien[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 30 دقيقة
زيارة وزير الخارجية العساف لقبرص الدافع للاعتداء ايران وتركياوراء هذة الجريمة يجب الرد الحوثي امكانيانة لا تسمح للقيام مثل هذة العملية ايران وتركيا والاقلاع من قطر .
almutrafih hussien[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 30 دقيقة
زيارة وزير الخارجية العساف لقبرص الدافع للاعتداء ايران وتركياوراء هذة الجريمة يجب الرد الحوثي امكانيانة لا تسمح للقيام مثل هذة العملية ايران وتركيا والاقلاع من قطر .
ابراهيم[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 22 دقيقة
لاحول ولاقوه الاباالله