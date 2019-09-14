الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية على الطائف

الطائف(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظة، الطائف , مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة السادسة مساء ً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من جهتها , الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع .