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الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية على الطائف

الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية على الطائف
الطائف(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظة، الطائف , مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة السادسة مساء ً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من جهتها , الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع .


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