فيديو ساخر لمحمد صلاح وماني في حال تحسن علاقتهما
استعان نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح بفيديو انتشر بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي يبرز علاقة الصداقة والحب مع زميله السنغالي ساديو ماني بشكل ساخر .
وأظهر الفيديو النجمين وهما بشكل طفولي يحتضن كل منهما الآخر ويلعبان سوياً ، فيما حقق الفيديو ما يصل إلى 400 ألف إعجاب وآلاف المشاركات في ساعات .
وكانت هناك تقارير صحفية تشير إلى وجود خلاف بين النجمين خلال مباراة الفريق أمام بيرنلي ، وأن هناك توتر في العلاقة ، إلا أن صلاح رد بذلك على أي محاولات للوقيعة .
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