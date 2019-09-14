فيديو ساخر لمحمد صلاح وماني في حال تحسن علاقتهما

طلال الغامدي(صدى):

استعان نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح بفيديو انتشر بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي يبرز علاقة الصداقة والحب مع زميله السنغالي ساديو ماني بشكل ساخر .

وأظهر الفيديو النجمين وهما بشكل طفولي يحتضن كل منهما الآخر ويلعبان سوياً ، فيما حقق الفيديو ما يصل إلى 400 ألف إعجاب وآلاف المشاركات في ساعات .

وكانت هناك تقارير صحفية تشير إلى وجود خلاف بين النجمين خلال مباراة الفريق أمام بيرنلي ، وأن هناك توتر في العلاقة ، إلا أن صلاح رد بذلك على أي محاولات للوقيعة .