شركة تطوير التعليم القابضة تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين بمكة
كشفت شركة تطوير التعليم القابضة عن توافر وظائف تعليمية وإدارية ومساعدي معلمين شاغرة للرجال والنساء في مدينة سناد للتربية الخاصة بمكة المكرمة لحملة البكالوريوس حديثي التخرج وكذلك ذوي الخبرة.
وأشارت إلي أن الوظائف المتاحة هي معلم تربية خاصة (للنساء)، وكيل مدرسة (للنساء)، وكيل مدرسة (للرجال)، مساعد إداري (للرجال)، مساعد إداري (للنساء)، مساعد معلم (للنساء)، مساعد معلم (للرجال)، معلم تربية بدنية (للرجال)، معلم تربية بدنية (للنساء)، معلم تربية خاصة (للرجال)، معلم تربية فنية (للرجال)، معلم تربية فنية (للنساء)
وأبانت أنه سيتم التقديم من خلال الرابط التالي: هنا
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