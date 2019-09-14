” الفقر ” عامل مؤثر في التعجيل بمظاهر الشيخوخة

كوبنهاغن(صدى):

كشفت نتائج أبحاث جديدة في جامعة كوبنهاغن، أن الفقر عامل مؤثر هو الآخر في التعجيل بمظاهر التقدم في العمر.

وأوضحت الدراسة، أن انخفاض الدخل ومواجهة مشاكل اقتصادية يضعف من القدرة البدنية والذهنية إلى جانب زيادة التهابات الجسم.

وأشارت النتائج إلى أن الفقر يُضعف قدرة قبضة اليد بمعدل 1.2 كغم، ويضعف عدد مرات الجلوس والقعود خلال 30 ثانية بمقدار مرتين مقارنة بمن يتمتعون بمداخيل جيدة ولا يواجهون تحديات اقتصادية كبيرة؛ فضلًا عن ارتفاع مستوى الالتهابات مع انخفاض الدخل، وتأثير ذلك على مظهر البشرة.