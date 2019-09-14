17 ألف شركة ناشئة تسترد 430 مليون ريال رسوم حكومية

حمود العنزي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ارتفاع عدد الشركات الناشئة المستفيدة من مبادرة استرداد الرسوم الحكومية إلى أكثر من 17 ألف شركة ناشئة .

وأكدت الهيئة أنه تم إعادة مبلغ قدره 430 مليون ريال لتلك الشركات منذ إنطلاق المبادرة في عام 2017 .

وتتمثل تلك الرسوم المستردًة في التالي :

– رسوم السجلات التجارية .

– رسوم العمالة الوافدة .

– رسوم رخص البلدية .

– رسوم اشتراكات الغرف التجارية والبريد السعودي وغيرها .

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله – قد أصدر أمر سامي برد رسوم بقيمة 7 مليار ريال ضمن إعتماد 72 مليار ريال لتحفيزاً للقطاع الخاص لدفع عجلة الإستثمار .