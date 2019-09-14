17 ألف شركة ناشئة تسترد 430 مليون ريال رسوم حكومية
كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ارتفاع عدد الشركات الناشئة المستفيدة من مبادرة استرداد الرسوم الحكومية إلى أكثر من 17 ألف شركة ناشئة .
وأكدت الهيئة أنه تم إعادة مبلغ قدره 430 مليون ريال لتلك الشركات منذ إنطلاق المبادرة في عام 2017 .
وتتمثل تلك الرسوم المستردًة في التالي :
– رسوم السجلات التجارية .
– رسوم العمالة الوافدة .
– رسوم رخص البلدية .
– رسوم اشتراكات الغرف التجارية والبريد السعودي وغيرها .
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله – قد أصدر أمر سامي برد رسوم بقيمة 7 مليار ريال ضمن إعتماد 72 مليار ريال لتحفيزاً للقطاع الخاص لدفع عجلة الإستثمار .
almutrafih hussien[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 37 دقيقة
عندكم ارقام حساباتنا ردوها لنا بدن مطالبات والله يعوض علينا البلدية ووزاره التجارة اجرمت فينا .