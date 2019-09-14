” القيلولة ” تحمي القلب من مخاطر الإصابة بالأزمات والسكتات

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت نتائج دراسة سويسرية أن ” نعاس ” القيلولة خلال النهار، يحمي القلب من الأزمات والسكتات حتى لو تم الحصول عليها مرة أو مرتين في الأسبوع.

حيث تمكنت هذه الدراسة من احتساب عدد مرات ” القيلولة ” اللازمة؛ لخفض مخاطر الإصابة بأزمات وسكتات قلبية.

وعن نتائج الدارسة، فقد أظهرت أن ” القيلولة ” سواء كانت 5 دقائق أو ساعة لا يؤثر زمنها على صحة القلب، فالحصول عليها مرتين في الأسبوع يوفر حماية من النوبات القلبية.

كما أن أخذ ” قيلولة ” من 3 إلى 7 مرات في الأسبوع يرتبط بالتقدم في العُمر، ويساعد على تخفيض مخاطر الوفاة بسبب مشكلات القلب.