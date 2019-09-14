بالفيديو والصور.. شاب يحاول النجاة من الموت بعد سقوطه من مبنى شاهق

بكين(صدى):

حاول شاب في الصين النجاة من موت محتم نتيجة السقوط من مبنى شاهق الارتفاع؛ حيث انزلق مستندًا بجانبه على الحائط بينما يستند بساقيه على عمود أمامه.

وأظهرت مجموعة من الصور ومقطع فيديو، مد الرجل كلتا ساقيه ليستند على الجدارين، بينما يستند على يد واحدة ويستخدم الأخرى للاتصال بالنجدة، وظل عالقًا بين عدة طوابق قبل السقوط في نهاية الأمر.

وكشفت الصور، عن الشاب راقدًا على الأرض بعد سقوطه ومحاولاته المضنية لتجنب تلك السقطة؛ فيما نفت الشرطة شائعات وفاته وقالت في بيان إنه لا صحة لتلك الادعاءات، كما إنها لم تتلق أي بلاغات بشأن حالة وفاة تتطابق مع محتوى الفيديو وحالة الرجل.