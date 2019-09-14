طلعت حافظ يكشف أعمال لجنة الإفلاس وحقيقة تعرض الشركات لخسائر

علي القحطاني(صدى):

نجحت لجنة الإفلاس المشكًلة بموجب نظام الإفلاس الذي دخل حيز التنفيذ بالمملكة منذ مارس من العام الماضي 2018 في معالجة قضيتين لشركتين تعرضتا للإفلاس .

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم البنوك السعودية وأمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية ” طلعت حافظ ” خلال مقابلة تليفزيونية ، والذي أكد أن اللجنة تحمي الشركات وتعيد هيكلتها وتتأكد من وضعها على الطريق الصحيح .

كما أكد أن إجراءات اللجنة تحمي حقوق الدائنين والمدانين ، وهناك لجنة يتم تشكيلها من الدائنين لمتابعة أوضاع الشركة .

وصحح ” حافظ ” المفهوم الخاطئ لدى الكثيرين حول لجنة الإفلاس ، مشيراً إلى أن إنشاؤها لا يعني أن هناك شركات كثيرة معرضة للإفلاس كما يعتقد البعض ، وإنما هو نظام يحمي الشركات حال التعرض لأي مشاكل أو نزاع أو خسائر لحماية حقوق جميع الأطراف ، وهو ما رفع تصنيف المملكة لدى البنك الدولي .