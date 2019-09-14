طلعت حافظ يكشف أعمال لجنة الإفلاس وحقيقة تعرض الشركات لخسائر
نجحت لجنة الإفلاس المشكًلة بموجب نظام الإفلاس الذي دخل حيز التنفيذ بالمملكة منذ مارس من العام الماضي 2018 في معالجة قضيتين لشركتين تعرضتا للإفلاس .
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم البنوك السعودية وأمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية ” طلعت حافظ ” خلال مقابلة تليفزيونية ، والذي أكد أن اللجنة تحمي الشركات وتعيد هيكلتها وتتأكد من وضعها على الطريق الصحيح .
كما أكد أن إجراءات اللجنة تحمي حقوق الدائنين والمدانين ، وهناك لجنة يتم تشكيلها من الدائنين لمتابعة أوضاع الشركة .
وصحح ” حافظ ” المفهوم الخاطئ لدى الكثيرين حول لجنة الإفلاس ، مشيراً إلى أن إنشاؤها لا يعني أن هناك شركات كثيرة معرضة للإفلاس كما يعتقد البعض ، وإنما هو نظام يحمي الشركات حال التعرض لأي مشاكل أو نزاع أو خسائر لحماية حقوق جميع الأطراف ، وهو ما رفع تصنيف المملكة لدى البنك الدولي .
almutrafih hussien[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 35 دقيقة
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