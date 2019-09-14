” سلوفي آيفون ” تثير موجة سخرية كبيرة على الإنترنت

وكالات(صدى):

كشفت شركة أبل عن مجموعة كبيرة من منتجاتها هذا الأسبوع، لكنّ ميزة جديدة أطلقت عليها ” سلوفي ” ، كانت مثار جدل بين المتابعين والمختصين.

وأطلقت أبل لأول مرة ميزة التقاط فيديو سيلفي بطيء في آيفون 11، وهي ميزة أطلقت عليها اسم «سلوفي» slofie.

وأثار إعلان الشركة جدلا كبيرا، فرغم أن هذه الميزة قد يعتبرها الكثيرون استثنائية ومميزة، إلا أنها أثارت سخرية العديد من رواد الإنترنت، ويعتبر أبرزها تعليق «فيديريكوفيتيتشي»، مبتكر تطبيق MacStories، الذي أوضح عبر ” تويتر ” : ” أعتقد أن سلوفي هو الاسم الأسوأ في عام 2019 ” .