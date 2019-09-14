المملكة ترفع إنتاجها من المعادن الثمينة لمستويات قياسية خلال العام الماضي

الرياض(صدى):

تمكنت المملكة من رفع إنتاجها من ” المعادن الثمينة ” لمستويات قياسية خلال العام الماضي، وذلك بناءً على تقارير حكومية.

حيث صعد إنتاجها من الذهب لمستويات قياسية خلال العام الماضي 2018، ليصل إجمالي الإنتاج قرابة 12.91 طن.

وتفصيلآ، ارتفع إنتاج الذهب خلال العام الماضي بنسبة 25% مقارنة بعام 2017، والذي بلغ إجمالي الإنتاج آنذاك 10333 كيلوجرامًا.

فيما تضاعف الإنتاج بما يصل إلى 86% مقارنة بعام 2016 الذي بلغ الإنتاج آنذاك 6946 كيلوجرامًا، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .

وعن الفضة، صعد إنتاج المملكة من الفضة بنسبة 13.63%، لتصل إلى 5760 كيلو جرامًا بنهاية العام الماضي مقارنة بـ 5069 كيلو أنتجته في 2017.

فيما سجل إنتاج المملكة من النحاس ارتفاعًا قياسيًا، حيث بلغ إجمالي الإنتاج 235 ألف طن، بارتفاع نسبته 251% على أساس سنوي.