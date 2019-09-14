ضبط المشاركين في مزحة اختطاف طفل جدة

نايف السالم(صدى):

ضبطت الجهات المعنية الأشخاص الذين ظهروا في مقطع فيديو اختطاف طفل من أمام مدرسة نجد الابتدائية في حي الأجواد بمحافظة جدة.

وكان قد اتضح أن الواقعة لا تتعدى كونها ” مزحة “؛ حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن هؤلاء الأشخاص صوروا المقطع على سبيل المزاح، وقام أحدهم بنشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن جانبها، رصدت الشرطة قيام أحد المغردين الأساسيين الذين نشروا المقطع بحذف تغريدته، حيث تم التوصل له، ومن ثم بقية الأشخاص المشاركين في الفيديو، كما أن المضبوطين جميعهم مراهقون، وتم إيقافهم تمهيداً لإحالتهم للجهات المختصة.

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