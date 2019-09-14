كشف آخر التطورات في واقعة فتاة جدة المختفية منذ عام 

نايف السالم(صدى):

تحدث والد الفتاة المختفية منذ عام، عن آخر التطورات الخاصة بالواقعة؛ قائلا إن شرطة النزهة طلبت منه إجراء تحليل DNA، بعد عثور الجهات الأمنية على فتاة متفحمة في أحد المواقع.

وأوضح والد الفتاة أنه تقدم إلى البحث الجنائي بشرطة جدة، وقدم لهم معلومات وصلته عن طريق صديقاتها، بعدما أكدن له أنها كانت تتواصل معهن عن طريق برنامج ” السناب شات ” .

وأبان أنه تم استدعاء أبنائه والتحقيق معهم لأول مرة منذ أن اختفت، مشيرا إلي أنه زوّد البحث الجنائي بالرقم الذي تستخدمه ابنته، حسب ما ذكرته زميلاتها، مؤكدا أنه لم يتلق أي أخبار منذ 3 أسابيع.

وكانت الفتاة تعمل في مول شهير بقسم نسائي، ولهن وسيلة نقل مخصصة، إلا أنها اختفت بشكل مفاجئ ومثير للشك، بعد أن أغلقت جوالها في نفس يوم اختفائها.