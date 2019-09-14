قرار من المحكمة يصدم قاضيًا بشأن تعرضه للتهديد

حمود العنزي(صدى):

قررت محكمة الاستئناف بالرياض تأييد حكما يفند اتهام أحد القضاة لمحامِ بتهديده عبر رسالة واتساب وقضت ببراءة المحامي.

وجاء في الحكم أن الرسالة ليس فيها ما يوحي بأي تهديد، وإنما ذكر تظلمه من إجراء معين من القاضي.

وانتهى منطوق الحكم برد الدعوى لعدم وجود أي عبارة توحي بالتهديد، وتم إخلاء سبيل المحامي من التهمة التي اعتبرها المحامي كيدية ومتكلفة.