قرار من المحكمة يصدم قاضيًا بشأن تعرضه للتهديد
قررت محكمة الاستئناف بالرياض تأييد حكما يفند اتهام أحد القضاة لمحامِ بتهديده عبر رسالة واتساب وقضت ببراءة المحامي.
وجاء في الحكم أن الرسالة ليس فيها ما يوحي بأي تهديد، وإنما ذكر تظلمه من إجراء معين من القاضي.
وانتهى منطوق الحكم برد الدعوى لعدم وجود أي عبارة توحي بالتهديد، وتم إخلاء سبيل المحامي من التهمة التي اعتبرها المحامي كيدية ومتكلفة.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2979 ] نشر منذ 45 دقيقة
معضم القضاة وليس الكل
يقومون بستغلال الحصانة الممنوحة لهم على انهم طبقة فوق والكل تحت تنظر إلية رفع قضية تناقشة رفع تهجم والمصيبة تسلم علية ينظر لك بإزدراء فكيف تنتظر رد السلام منة
سرا بقيده[ عدد التعليقات: 2328 ] نشر منذ 26 دقيقة
المطلوب من المحامي رفع شكوي كيدية علي القاضي و معاقبته علي اتهام الناس بالباطل فالقضية ليس معصوم من العقوبة بحجة الحصانة .