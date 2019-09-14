بالصور.. ما لا تعرفه عن أجمل رياضية في ألعاب القوى بالعالم

نواف السالم(صدى):

صنف موقع Busted Coveragе الرياضية الألمانية أليس شميث، صاحبة الـ 20 عاما، كأفضل رياضية في العالم.

وتعتبر أليس التي تمثل المنتخب الألماني في ألعاب القوى، إحدى أكثر لاعبات القوى جمالا في العالم، والمتخصصة في الجري لمسافات قصيرة.

وتعتبر وجها تجاريا للكثير من المنتجات الملابس الرياضية، حيث تتسابق كبرى الشركات العالمية للتعاقد معها كعلامة تجارية.

فيما تسعى الرياضية الألمانية للمشاركة في أولمبياد طوكيو الصيفية القادمة في 2020، وسبق وأن فازت برفقة الفريق الألماني في عام 2017 بالميدالية الفضية في بطولة أوروبا للناشئين.

وفي عام 2019، حصلت على البرونز في مسابقة التتابع ببطولة أوروبا لألعاب القوى تحت سن 23 عاما.