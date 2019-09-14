تفاصيل لقاء الأمير خالد بن سلمان والرئيس اليمني

الرياض(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ،في الرياض يوم أمس فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.

ونقل سموه لفخامة الرئيس اليمني تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- .

وجرى خلال اللقاء التأكيد على موقف المملكة الثابت والداعم لليمن وشرعيته الدستورية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي حتى يعم الأمن والسلام والاستقرار وفقا لمرجعيات السلام المتعارف عليها المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار2216 ، وأن أمن اليمن جزءًا لايتجزء من أمن المملكة، مجددا موقف المملكة الدائم في دعم الشرعية لمواجهة تمرد وانقلاب الميلشيات الحوثية المدعومة من إيران والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره.

كما أشاد سمو نائب وزير الدفاع بحرص فخامة الرئيس اليمني على الحوار لمعالجة القضايا وسعيه لإنجاحه.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد سعيد آل جابر ، و من الجانب اليمني نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، ونائب رئيس الوزراء اليمني الدكتور سالم الخنبشي، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية الدكتور عبدالله العليمي.