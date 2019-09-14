بالفيديو.. برانكو يوجه رسالة لعمر السومة
صرح الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش مدرب النادي الأهلي، بأنه لا توجد مشاكل مع السوري عمر السومة، مضيفًا: « إن كان السومة يرى بأن الدكة مشكلة فأقول له هناك دوليون معك في الدكة ».
وقال برانكو في تصريحات تليفزيونية: « إن كرة القدم الحديثة لا تعتمد على صانع لعب فقط ».
يذكر أن الأهلي، سيتواجه اليوم السبت، مع نظيره الوحدة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
برانكو – مدرب #الأهلي:
إن كان #عمر_السومة يرى بأن الدكة مشكلة فأقول له هناك دوليون معك في الدكة.
#الديوانيه pic.twitter.com/hhHmV427Fw
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) September 13, 2019
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