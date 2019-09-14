بالفيديو.. برانكو يوجه رسالة لعمر السومة

ماجد محمد(صدى):

صرح الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش مدرب النادي الأهلي، بأنه لا توجد مشاكل مع السوري عمر السومة، مضيفًا: « إن كان السومة يرى بأن الدكة مشكلة فأقول له هناك دوليون معك في الدكة ».

وقال برانكو في تصريحات تليفزيونية: « إن كرة القدم الحديثة لا تعتمد على صانع لعب فقط ».

يذكر أن الأهلي، سيتواجه اليوم السبت، مع نظيره الوحدة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.