عن وقوع حالة انتحار كل 40 ثانية.. استشاري يؤكد على أهمية الإيمان بالله والترابط الأسري

علي القحطاني(صدى):

علق استشاري الطب النفسي الدكتور جمال الطويرقي، على تقرير منظمة الصحة العالمية الذي كشف عن وقوع حالة انتحار كل 40 ثانية في العالم.

وحذر الطويرقي خلال برنامج « إم بي سي في إسبوع » من خطورة وصول مرضى الاكتئاب والمضطربين نفسيًا إلى مرحلة اليأس التي تجعلهم يقدمون على الانتحار.

وأكد على أهمية ودور الإيمان بالله والتمسك بالدين والترابط الأسري والاجتماعي في مواجهته والصمود أمام الضغوط النفسية والاجتماعية والحياتية وفي الوقاية والتقليل من الأفكار الانتحارية ومحاولات الإقدام على الانتحار.

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