إصابة 6 أفراد من أسرة واحدة في حادث مروري بالطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

شهدت منطقة القرشيات شمال الطائف، حادثًا مروريًا، أسفر عن إصابة مواطن وزوجته بتوقف القلب والتنفس، وأصيب أطفالهم الأربعة بإصابات متفاوته.

وتلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمكة المكرمة بلاغاً بوجود حادث انقلاب على طريق الرياض في منطقة القرشيات.

وتم توجيه ست فرق إسعافية، وتبين أن قائد المركبة وزوجته في حالة توقف قلب وتنفس، فيما أصيب طفل عمره 4 سنوات بإصابات خطيرة، وثلاثة من الأبناء بإصابات متفاوتة من البسيطة إلى المتوسطة، وعلى إثر ذلك تم نقلهم جميعاً إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري.