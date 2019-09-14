إقليم صغير يخصص راتب شهري لمن ينتقل للإقامة فيه!

روما(صدى):

أعلن إقليم صغير في جنوب إيطاليا أنه سيدفع ما قيمته 625 جنيها استرلينيا شهريا لمدة ثلاث سنوات، لكل شخص ينتقل للإقامة، وذلك بهدف زيادة عدد سكانه الآخذ في التراجع.

وكان إقليم موليس شهد نزوح نحو 90 ألف شخص منذ عام 2014 ليتراجع عدد سكانه الآن إلى 305 آلاف نسمة، ولم يتم تسجيل مولود واحد في تسع بلدات يضمها الإقليم طوال العام الماضي.

والمتطلبات المطلوبة للحصول على المال تتضمن الانتقال إلى قرية في الإقليم يقل عدد سكانها عن ألفي نسمة والتعهد ببدء مشروع من أي نوع طالما سيعود عائد الاستثمار إلى القرية.