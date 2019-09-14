رضيعة تقتل والدتها يوم عيد ميلادها بطريقة مروعة!

موسكو(صدى):

في واقعة مروعة وقعت عن طريق الخطأ، تسببت طفلة روسية رضيعة في مصرع والدتها يوم عيد ميلادها.

وكانت الأم صاحبة الـ 21 عام، تحاول وهي خارج السيارة، التقاط طفلتها الجالسة بالداخل، عبر النافذة، لكن ضغطت الطفلة زر إغلاق النافذة، ليصعد الزجاج إلى الأعلى ويخنق الأم.

ووجد زوج السيدة زوجته عالقة في السيارة، وفاقدة للوعي، فحطم زجاج النافذة وأخرج عنقها.

وبعد أسبوع من نقلها للمستشفى، توفيت الأم الشابة نتيجة إصابتها بالاختناق الذي تسبب في تلف في أنسجة الدماغ.