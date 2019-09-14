البلديات تكشف عن 3 أمور تجعل لوحتك التجارية مضللة

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، طريقة معرفة أن اللوحة التجارية مخالفة ومضللة.

وقالت الوزارة: تصبح لوحتك التجارية مضللة إذا لم يكن مطابقًا للاسم المثبت في السجل التجاري، أو إذا تضمنت أساليب احتيال أو تضليل، أو إذا لم يلتزم فيها بحجم واحد لحروف الاسم التجاري.

كانت وزارة التجارة والاستثمار، قد أكدت على ضرورة توضيح الاسم في اللوحة، بالإضافة إلى الامتناع عن تصغير بعض الكلمات وتكبير أخرى للإيهام بانتماء المتجر لسلسلة أخرى معروفة، وعن تضليل المستهلك بتقليد اسم أو هوية أو علامة تجارية.