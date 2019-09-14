بالفيديو.. فتاة تخالف لائحة الذوق العام بتجولها دون حجاب وعباءة بالرياض
بثت قناة يورو نيوز ” eUro news ” مقطع فيديو يوثق قيام فتاة تُدعى ” مشاعل الجالود ” ، بمخالفة لائحة الذوق العام في المملكة التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته.
– التجول بشوارع الرياض بدون حجاب
وظهرت ” مشاعل الجالود ” في الفيديو وهي تتجول في شوارع الرياض بدون وضع الحجاب أو ارتداء الـ ” عباءة ” ، كما هو متعارف عليه بالمملكة.
– مخالفة لائحة الذوق العام
وبموجب النظام فإن الفتاة الظاهرة في المادة المسجلة وبُثت عبر قناة ” يورو نيوز ” خالفت بإردتها التامة لائحة الذوق العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 1440/8/4 هـ، في مادته الأولى في الفقرة 2.
حيث عرفت ” الذوق العام ” بمجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.
ونصت المادة السابعة في النظام الأساسي للحكم على الآتي: ” يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى و سنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة ” .
كما أن العرف السائد في المجتمع السعودي يفيد بأن المرأة تلتزم بالخروج بالحجاب الشرعي عند مغادرتها منزلها.
وخالفت الفتاة أيضًا الفقرة 3 من لائحة الذوق العام، وذلك بأن اللائحة حددت المواقع المتاح ارتيادها للعموم –مجانًا أو بمقابل- من ” الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب ” .
كما تشتمل هذه الأماكن أيضًا على ” دور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض ” ونحو ذلك.
وخالفت الفتاة المواد الثانية والثالثة والرابعة، حيث نصت المادة الثانية إلى أنها تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة، حين نصت المادة الثالثة على أنه
يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.
فيما شددت المادة الرابعة إلى أنه
لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورًا أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسئ إلى الذوق العام.
وبموجب لائحة النظام ذاته فإن الفتاة ارتكبت مخالفة باردتها ودون جهل منها بالعقوبات المنصوص عليها في اللائحة، وينطبق عليها مانصت عليه المادة الثامنة فقره ١.
حيث تنص المادة على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظامًا؛ توقع غرامة مالية على كل من يخالف أيَّا من الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة) آلاف ريال، وفقًا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة.
ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.
محمد حفر الباطن[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 13 ساعة
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بسيط123[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 13 ساعة
جس نبض وبالون اختبار ..وكالعادة ، بعدين اذا مشى الأمر قالوا الأمر اختياري وعليك بأهلك ، وهكذا في كل موضوع ..الله يصلح الاحوال
ابو خميرة[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 10 ساعات
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ابو محمد ✌[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 13 ساعة
وين النيابة العامة
سفيان[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 13 ساعة
٢٠٣٠ لاتستعجلون اكل العنب حبة حبة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82321 ] نشر منذ 13 ساعة
ضاعت الكرامه وضاعت الشهامه والشيم والقيم ، ياابو صابر ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28621 ] نشر منذ 13 ساعة
اشوف مشاعل احلى من مناهل وجهه البومه
طلعتي بعبايه والا بدون عبايه اهم شي لا تطلعي في الشارع بالمايوه
صلاح[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 13 ساعة
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مغابش[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 12 ساعة
لا لا كذا كثير جدا
وش بقت البنت اذا طلعت بشعر مكشوف وبنطلون ضيق وشفاف لزوجها ولا شيء يميزة عن الناس اللي في الشارع.
والله حرام وعيب الناس بتاخذ كروكي للجسم بالكامل والمسكين اللي دفع مهر والتزم بالاقساط ٥ ستوات يسدد شهريا من جيبة والدقيقة من حسناته.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5878 ] نشر منذ 12 ساعة
قلة حياء حتي الأجانب ما سوها صحيح يلبسون العباءة و الطرحة علي اكتافهم و قلة منهم تحطها علي رأسها
Zizo[ عدد التعليقات: 831 ] نشر منذ 12 ساعة
الثانية وجهها ركبه.. ههههههه
زائر[ عدد التعليقات: 2627 ] نشر منذ 12 ساعة
مغابش ——————لزوجها باقي كثير تكون لابسه من غير هدوم
الغامدي[ عدد التعليقات: 1226 ] نشر منذ 11 ساعة
ماحد يسويلها شي حريه شخصيه
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1167 ] نشر منذ 11 ساعة
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تعليق[ عدد التعليقات: 407 ] نشر منذ 11 ساعة
بس شوية خوف من الله الله هداكم بس
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4550 ] نشر منذ 11 ساعة
اليوم تعرضين مفاتنك امام الناس
وبكره اذا عرضتي على جهنم فما ستقولين .
هذي الحياة مؤقتة ودار عبور الى دار الخلود
فلا تغرنكم الحياة الدنيا .
بومصلح[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 10 ساعات
الحين النساء الخليجيات في نظركم فاسقات لانهن يخرجن بدون عباءة وانتم فقط الصالحات !!!!
الشاعر[ عدد التعليقات: 576 ] نشر منذ 10 ساعات
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زائر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 10 ساعات
مالهم والدين ولا اخوان ولا عائلة يعني اهلهم ماشفوا المقاطع والا شافوها وراضين عن شغل بناتهم
العربيه[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 10 ساعات
السؤال
هل جميع المحجبات والمنقبات اهل دين وصلاة
مواقع التواصل بينت اللي داخل البيوت من التربية والقيم
برامج بينت شعر البنت ويدها ورجلها وووووووو
انا لو شفت مها الجالود بهذا الشكل سوف احترمها ولو رأيت محجبه سوف احترمها
المشكله المحجبه وحاطه مكياج وتغازل وقلة حياء مع الآخر
الزبدة فالموضوع يوجد رب سوف يحاسب كلا بافعاله
alfahd42[ عدد التعليقات: 22638 ] نشر منذ 10 ساعات
ومتواصله مع قناة اجنبيه
المفروض تتحاسب اذا ماعندها تصريح اما اذا عندها تصريح يجب محاسبه حتى من اعطاها التصريح لانه خالف معها
alfahd42[ عدد التعليقات: 22638 ] نشر منذ 9 ساعات
اللهم لاتواخذنا بما فعل السفهاء منا
كجمغلو[ عدد التعليقات: 14454 ] نشر منذ 9 ساعات
فتحت لهن بوابات السفور بكل قوة
ابو خميرة[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 9 ساعات
القزيز
لماذا شطبت تعليقي على المدعو بسيط123 بنفس الوقت الذي تنشر فيه تحريضه المبني على اوهامه وتشاؤمه
صورة من الشاشة سارسلها الى ادارة الجريدة مع نسخة منها الى ادارة النشر الالكتروني
عنوان الخبر
بالفيديو.. فتاة تخالف لائحة الذوق العام بتجولها دون حجاب وعباءة بالرياض
رابط الخبر
https://www.slaati.com/2019/09/13/p1483060.html
نص تعليق المدعو بسيط123
بسيط123[ عدد التعليقات: 210 ] نشر منذ 3 ساعات
جس نبض وبالون اختبار ..وكالعادة ، بعدين اذا مشى الأمر قالوا الأمر اختياري وعليك بأهلك ، وهكذا في كل موضوع ..الله يصلح الاحوال
نص تعليقي بعد شطب المحرر فهد القزيز
ابو خميرة[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 37 دقيقة
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بسيط123[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 7 ساعات
اخي ابو خميرة اعزك الله – أنا علقت الله يحفظك على شيء صار امام اعين الناس ولم آتِ بشيء من عندي الله يبارك فيكم، والذي قلته حدث من قبل في اشياء عديدة وليس بشيء يحدث أول مرة ، وعلتهم في ذلك ( وسمعت ذلك بأذني ) أن هذه امور مجتمعية تعود للمجتمع اذا رضيها أو تساهل بها فبها ونعمت وإلا نعطيها مزيداً من الوقت ..عموماً ، الله يبارك فيكم ويصلح جميع احوالنا ….
ابو خميرة[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 7 ساعات
انت دائما متشائم وتتوجس بالشر وتحضره ناهيك عن تنبؤاتك التي لا نعلم على ماذا بنيتها بحدوث مزيدا من المنكرات وانها تحدث بتدبير وسبق اصرار على علم ولاة الامر كما وصفتها انت بنفسك بانها:
“جس نبض وبالون اختبار ..وكالعادة ، بعدين اذا مشى الأمر قالوا الأمر اختياري وعليك بأهلك ، وهكذا في كل موضوع ..الله يصلح الاحوال”
والان تعيد تاكيد ذلك بقولك:
“وعلتهم في ذلك ( وسمعت ذلك بأذني ) أن هذه امور مجتمعية تعود للمجتمع اذا رضيها أو تساهل بها فبها ونعمت وإلا نعطيها مزيداً من الوقت”
فهل بالامكان ان نعرف من انت وممن سمعت ذلك؟ هل انت من العلماء؟ ام مجرد حماس؟ولماذا تنشره ؟ هل هذا لاجل النصيحة ام للفضيحة وتاليب العوام واثارة الناس
كلامك كما ترى غامض وله ايحاءات
سردار[ عدد التعليقات: 3486 ] نشر منذ 9 ساعات
وين النائب العام ماله حس
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5305 ] نشر منذ 9 ساعات
حسبنا الله على الي كان السبب
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5305 ] نشر منذ 9 ساعات
حسبنا الله على الي كان السبب
qlq[ عدد التعليقات: 5723 ] نشر منذ 8 ساعات
…
ذنوب ع الفاضي
وتشجيع للفيز نهاية الشهر
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17967 ] نشر منذ 7 ساعات
شيء يخوف وزمن يخوف يارررب سترك بس
جميع الحقوق محفوظة[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 7 ساعات
بتجويه القناه : هم تجولوا بدون عباءه
وإلا شلون كاميرا وتصوير ووش جابهم في نفس الوقت والمكان ههههههه
حسبي الله ونعم الوكيل
عبدالكريم[ عدد التعليقات: 129 ] نشر منذ 7 ساعات
انا علي يقين ان الشغله مرتب لها ترتيب جيد واكبر دليل تغطية قناه اوربية للحدث هذا يجعلنا امام علامة استفهام كبيره جدا جدا وهي ان هناك تعاون بين هؤلاء المتمردات علي الدين والعادات والثقافه وجهات غربية لذلك يجب علينا ان ننتضر هيئة مراقبة الذوق العام ماذا ياتري ستفعل مصداقيتها علي المحك والسكوت معناته بان هناك موافقه ضمنية لما يحدث
ابو خميرة[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 6 ساعات
عبد الكريم هذه ليست اول مرة تحدث مثل هذه التصرفات وماشابهها كالخروج من قبل المنظمين للبرامج الترفيهية عن البرنامج المعلن والمقدم لهيئة الترفيه
وكم اعلن هذا وشاهدنا تصريحات الهيئة والاجراءات التي اتخذت في حق المتجاوزين
وهذه التجاوزات تحدث وستظل تحدث في كل المجالات في التجارة والصحة والتعليم وغيرها وتعالج بما يتناسب مع طبيعة التجاوزات
لكن ماذا تعمل ازاء خرفان تنساق وتصدق شذاذ الافاق ومن امرهم الله بتكذيبه وتكذب المسؤلين وتتهمهم دائما وبكل الاحوال بالضحك على الذقون وتردد مايقذفه الاعلام المعادي بان ولاة الامر يريدون تغريب البلد
وكم عدد المرات التي يكذب الله باطل اعداء وحدس خرفاننا الذين عطلوا حواسهم التي تؤدي للعقل السمع والبصر ويشتغلون بثلاث حواس التذوق والشم واللمس او التي تؤدي للكرش
ولك ان تتذكر ماقيل عن سعد الحريري واعتقاله مثلا وعن الوليد بن طلال وعن زهايمر الملك سلمان وووو
ولكنها كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصدق والله عندما قال عجبت من جلد المنافق وخور المسلم
فلا تظن ان اهل الشر سيقصرون بل سيتقلبون وسيلونون جلودهم بكل مايخدم اجنتداتهم كما وصفهم الله سبحانه بقوله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردونكم عن دينكم ان استطاعوا
فهل تفهم معنى ولا يزالون
والذي يتابع مخططات العلمانيين ومثابرتهم وتملقهم للحكومة ثم يرى في الجهة المقابلة من يظن فيهم الخير سيجدهم اكسل الناس والواحد لا يهش ولا ينش الا اذا جاء طاري ولاة الامر تلاقيه بوق يردد مايقذفه اعداء دينه ووطنه وامته في فمه ضد ولاة امره الذين امره بالسمع والطاعة لهم
ونحن مامورين بالسمع والطاعة ورد الامور الى اهلها وليس بالارجاف والاشاعات كما في قوله تعالى
واذا جاءهم امر من الخوف اذاعوا به
ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم
ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا
والغريب ان الغرب من امريكان واوروبيين وكذلك الفرس نجدهم يسمعون لولاتهم بينما نحن الذين امرنا بالسمع والطاعة وشدد علينا التوصي بذالك تجدنا نخون ونكذب ولاة امورنا وهم اول المتهمين عندنا الا من رحم الله
فياللعجب منا ونحن هذا واقعنا ومع هذا نريد العزة
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2047 ] نشر منذ 7 ساعات
لا تعطونها أكبر من حجمها الصالحة صالحة والطالحة طالحة ، هي مااحترمت قانون البلد وسوف تدفع غرامة ولا تقدر تكررها ثاني مرة ، بعدين انا مستغرب ومندهش بنفس الوقت شئ يضحك هي تقول انا اخاف ولا اثق ماادري ايش من هاالكلام الغبي وهي أصلا كاشفة وبلد مسلم ههخخ😹👆 يعني وشرايك مطلعة مفاتنك ولاتبين احد يناظرك !؟ عجيييب امرك 😵😹
بسيط123[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 7 ساعات
اخي ابو خميرة رفع الله قدركم ، انا لم آت بالخبر من عندي يا غالي انا علقت على خبرمنشور هنا في صحيفة مرئية يراها الناس ، ولم ابتدع الخبر من عندي أو تتبعت عورات الناس وصورته واتيت به انا الله يحفظك – وانا لم اتشائم ولم أثر الناس ولا العوام ..الخبر منشور يا غالي وانا لي حق التعليق كما لك وكما للجميع حفظكم الله ..واذا كان هذا التعليق غير صحيح أو اخطأت فيه فمن نفسي ومن الشيطان وإن كان صحيحاً فمن توفيق الله سبحانه وحده … والأمر لا يتعدى هذا الحد الله يبارك فيكم ..عموماً ، نفع الله بنا وبكم ونسأل الله للجميع الهدى والسداد وكل خير…
ابوعلي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 6 ساعات
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ابوعلي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 6 ساعات
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ابوعلي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 6 ساعات
ليست سعوديه الاصل من فلسطين من اسرة الجالود بنابلس
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14263 ] نشر منذ 5 ساعات
الله لايبلانا ويسترنا دنيا واخره ولايغيرعلينا🙏والله مابلانا الاها المجنسات وبعض الخبلات عندنا ماخذينهم قدوه ولازم يقلدونهم بكل شي😡
عبدالرحمن مليحي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 5 ساعات
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صراحه[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 4 ساعات
علامات الساعة الصغرى :
1-إسناد الأمر إلى غير أهله
لعل من أبرز أشراط الساعة إسناد الأمر إلى غير أهله، ففي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم:
“إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة”.
وهذه حالة يئن لها ضمير الصادقين الباغين مصلحة أمتهم حين يشهدون رفعة أسافل الناس وتهميش أرفعهم…
2-اختلال المقاييس
لقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن المقاييس التي يقوم بها الرجال تختل قبل قيام الساعة، وقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة)، قيل: وما الرويبضة؟ قال: (الرجل التافه يتكلم في أمر العامة)
وفي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم:
“حتى يقال للرجل: ما أجلده! ما أظرفه! ما أعقله! وما في قلبه مثقال حبة من خردل من أيمان”!
وقد روى الإمام عبد الله بن المبارك بسنده عن أبي أمية الجمحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
“إن من أشراط السَّاعة ثلاثًا: إحداهن: أن يلتمس العلم عند الأصاغر…”.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
“يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم”
كما جاء في مسند أحمد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم:
“إن بين يدي السَّاعة: …. شهادة الزور، وكتمان شهادة الحق”.
وفي الحديث القدسي الصحيح:
“لك أجر الصحابة الذين هاجروا، أن تعبد الله في زمن الفتن، في زمن أن يكذب الصادق، وأن يصدق الكذوب، أن يؤتمن الخائن، أن يخون الأمين، في زمن الأمر بالمنكر، والنهي عن المعروف، في زمن أن يصبح المعروف منكراً، والمنكر معروفاً، في زمن النساء الكاسيات العاريات، المائلات المميلات، الملعونات في هذا الزمن”
فمن لم يشهد هذه الأسقام اليوم بين الناس…؟!
3-الفساد بين الناس
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نقله صحيح البخاري:
“ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف”
وقال صلى الله عليه وسلم:
“لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون قبلها شبراً بشبر، وذراعاً بذراع”، قيل له: يا رسول الله، كفارس والروم، قال: من الناس إلا أولئك. وفي رواية عن أبي سعيد: قلنا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: “فمن؟!”.
وها نحن اليوم نبصر شريحة كبيرة من المسلمين يتبعون الغرب الكافر في كل شيء ولو دخلوا جحر الضب لدخلوه، وحين نتأمل الجفوة التي تفشت بين جموع المسلمين-إلا لمصلحة-ندرك معنى حديث ابن مسعود الذي رواه أحمد؛ حين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
“إن من أشراط السَّاعة أن يسلم الرجل على الرجل، لا يسلم عليه إلا للمعرفة”.
وفي مسند أحمد عن حذيفة رضي الله عنه؛ قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السَّاعة؟ فقال:
“علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن أخبركم بمشارطها، وما يكون بين يديها، إن بين يديها فتنة وهرجًا”. قالوا: يا رسول الله! الفتنة قد عرفناها فالهرج ما هو؟ قال: “بلسان الحبشة: القتل. ويلقى بين الناس التناكر، فلا يكاد أحد أن يعرف أحدًا”.
فوقوع التناكر يكون عند كثرة الفتن فيحكم الناس المصالح وحظوظ النفس؛ وتنتشر بينهم الأنانية البغيضة، فتتلاشى القيم الأخلاقية وتتبدد الأخوة الإيمانية ويندثر الحب في الله، والتعاون على البر والتقوى تدريجيا كلما طغت الأهواء وحب الدنيا.
4-الموت
وهذا ما نبأنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول في الحديث المتفق عليه:
“إن بين يدي الساعة لأيامًا ينزل فيها الجهل ويرتفع العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل”.
وها نحن في كل يوم نرى أعداد القتلى تتناقلها الأخبار فيتجاوز الإحصاء الآلاف من القتلى، ولا يعجب له أحد! وعن أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال:
“إن من أمارات السَّاعة…. أن يظهر موت الفجأة”
وهذا ما يُسمى السكتة القلبية وكذلك الجلطات التي تؤدي للموت المفاجئ.
5-الفتن
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
“إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقًا عليه أن يدلُّ أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة، فيرقق بعضها بعضًا، وتجيء الفتنة، فيقول المؤمن: هذه، هذه…. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة؛ فلتأتِه منيته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر”.
وهذه من أشراط السَّاعة ظهور الفتن العظيمة التي يلتبس فيها الحق بالباطل، فتزلزل الإيمان ويتغير الحال من إيمان إلى كفر ومن كفر إلى إيمان بين اليوم والآخر، ويجدر الإشارة إلى أن أكثر الفتن التي ظهرت في المسلمين كان منبعها من المشرق، من حيث يطلع قرن الشيطان، وهذا مطابق لما أخبر به نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول:
“ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان” رواه الشيخان،
وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم :
“اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، وبارك لنا في شامنا ويمننا”. فقال رجل من القوم: يا نبي الله! وفي عراقنا. قال: “إن بها قرن الشيطان، وتهيج الفتن، وإن الجفاء بالمشرق” رواه الطبراني، ورواته ثقات…
فمن العراق ظهر الخوارج، والشيعة، والروافض، والباطنية، والقدرية، وغيرها وأكثر مقالات الكفر كان منشؤها من المشرق؛ من جهة الفرس المجوس؛ كالزردشتية، والمانوية، والمزدكية، والهندوسية، والبوذيَّة، والقاديانية …. إلى غير ذلك. والشيوعية الملحدة مركزها روسيا والصين الشيوعية، وهما في المشرق، وسيكون ظهور الدجال ويأجوج ومأجوج من جهة المشرق.
والفتن ليس لها حصرٌ، فمنها فتنة النساء، وفتنة المال، وحب الشهوات، وحب الإمارة والسيادة؛ كلها فتنٌ ربما تهلك الإنسان، وتعصف به إلى مهاوي الرَّدى.
6-المال الحرام
إننا نعيش اليوم في عصر أصبحت فيه الربا منقبة، وانتشاره بين الناس عادة محببة، وعدم المبالاة بأكل الحرام دهاء ومكرمة، فقد روى الطبراني الحديث عن ابن مسعود رض الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
“بين يدي السَّاعة يظهر الربا”.
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
“ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام”.
7-التطاول في البنيان
وفي حديث عمر رضي الله عنه في إجابة عن سؤال عن أمارات الساعة. قال:
«أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العَالَةَ رعَاءَ الشَّاءِ يتطاولون في البنيان»
8-الكوارث في الأرض
ومما ثبت من أشراط، ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
“لا تقوم السَّاعة حتى تكثر الزلازل”.
وروى الترمذي عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
“في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف”. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله! ومتى ذلك؟ قال: “إذا ظهرت القيان والمعازف، وشربت الخمور”.
وإذا كان المسخ يحتمل أن يكون معنويًا أيضا؛ فإن كثيرًا من المستحلين للمعاصي قد مسخت قلوبهم، فأصبحوا لا يفرقون بين الحلال والحرام.
علامات تفشت
وقال صلى الله عليه وسلم:
(إن من أشراط الساعة أن يفيض المال، ويكثر الجهل، وتظهر الفتن وتفشو التجارة) رواه النسائي والحاكم.
وللبخاري في الأدب المفرد وأحمد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم:
(إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وشهادة الزور، وكتمان شهادة الحق، وظهور القلم).
وروى الإمام أحمد والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
“لا تقوم السَّاعة حتى يظهر الفحش، والتفاحش، وقطيعة الرحم، وسوء المجاورة”.
وفي مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
“يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد؛ كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة”.
وروى الطبراني عن معاوية رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
“لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا يزداد الناس إلا شحًا”.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول:
“إن من أشراط السَّاعة أن يمر الرجل بالمسجد؛ لا يصلي فيه ركعتين” (صحيح ابن خزيمة).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(يخرج في هذه الأمة في آخر الزمان رجال معهم أسياط كأنها أذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه) (السلسلة الصحيحة).
وقد شهدت الأرض في بعض زواياها من شدة البؤس على معظم الناس ما قاله عليه الصلاة والسلام:
(ولا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل يقول: يا ليتني مكانه) متفق عليه.
ثم لنتأمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَتَكُونُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالضَّرَمَةِ بِالنَّارِ) (رواه الترمذي)
وهذه نعيشها جميعا، وعن أبي هريرة رضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
“لا تقوم السَّاعة حتى تظهر الفتن، ويكثر الكذب، وتتقارب الأسواق”
ولعل تقارب الأسواق لكثرة انتشارها وتطور وسائل النقل وكذلك الشراء عن طريق الأنترنت.
(ولا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد) رواه أبو داود وابن ماجة عن أنس رضي الله عنه.
(ولا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلماً وعدواناً) ومن لم يشهده بعد! و (لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها) ولا زال صيت المنافقين ينتشر ويُروج لهم، ويقول عليه الصلاة والسلام: (سيكون قوم يأكلون بألسنتهم) وإي نعم قد شهدنا هذا الحديث مبصرا اليوم، (يكون في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين) كما رواه الترمذي عن أبي هريرة.
ومع هذه الأشراط المؤسفة يظهر معها علامة مبشرة يعرفها الصالحون في الأمة، وهي صدق رؤيا المؤمن في آخر الزمان، وكلما كان المرء صادقًا في إيمانه، كانت رؤياه صادقة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
“إذا اقترب الزمان؛ لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثًا، ورؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين جزءًا من النبوة”. رواه مسلم.
وحيد القرن[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحين القناة الفرنسية تاركة شواطىء التعري عندهم وجاية ركض تصور ذا الخرتيت؟
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28621 ] نشر منذ 40 دقيقة
على فكره اكثر النساء المتبرجات وكاشفات الشعور هن من المجنسات وليست سعوديه الاصل والمنشاء
وهذه ضريبة التجنيس الذي لم تستفيد البلد منهم بشي
ابن المدينة[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 30 دقيقة
تنص تنص تنص المادة … وفي النهاية خمسة الاف بس .. واضح من شكلها ما عندها مشكلة في المبلغ .. المشاكل كلها من الطبقة المخملية إلا من رحم ربي .. الله يكفينا شرهم .. لا حول ولا قوة الا بالله
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28621 ] نشر منذ 16 دقيقة
ما اتصور ان مشاعل الجالود وراها مشاكل فالبنت مهضومه فهي تعبر عن وضعها وحالتها الطبيعيه