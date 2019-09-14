بالفيديو.. فتاة تخالف لائحة الذوق العام بتجولها دون حجاب وعباءة بالرياض

فهد القزيز(صدى):

بثت قناة يورو نيوز ” eUro news ” مقطع فيديو يوثق قيام فتاة تُدعى ” مشاعل الجالود ” ، بمخالفة لائحة الذوق العام في المملكة التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته.

– التجول بشوارع الرياض بدون حجاب

وظهرت ” مشاعل الجالود ” في الفيديو وهي تتجول في شوارع الرياض بدون وضع الحجاب أو ارتداء الـ ” عباءة ” ، كما هو متعارف عليه بالمملكة.

– مخالفة لائحة الذوق العام

وبموجب النظام فإن الفتاة الظاهرة في المادة المسجلة وبُثت عبر قناة ” يورو نيوز ” خالفت بإردتها التامة لائحة الذوق العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 1440/8/4 هـ، في مادته الأولى في الفقرة 2.

حيث عرفت ” الذوق العام ” بمجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.

ونصت المادة السابعة في النظام الأساسي للحكم على الآتي: ” يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى و سنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة ” .

كما أن العرف السائد في المجتمع السعودي يفيد بأن المرأة تلتزم بالخروج بالحجاب الشرعي عند مغادرتها منزلها.

وخالفت الفتاة أيضًا الفقرة 3 من لائحة الذوق العام، وذلك بأن اللائحة حددت المواقع المتاح ارتيادها للعموم –مجانًا أو بمقابل- من ” الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب ” .

كما تشتمل هذه الأماكن أيضًا على ” دور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض ” ونحو ذلك.

وخالفت الفتاة المواد الثانية والثالثة والرابعة، حيث نصت المادة الثانية إلى أنها تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة، حين نصت المادة الثالثة على أنه

يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.

فيما شددت المادة الرابعة إلى أنه

لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورًا أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسئ إلى الذوق العام.

وبموجب لائحة النظام ذاته فإن الفتاة ارتكبت مخالفة باردتها ودون جهل منها بالعقوبات المنصوص عليها في اللائحة، وينطبق عليها مانصت عليه المادة الثامنة فقره ١.

حيث تنص المادة على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظامًا؛ توقع غرامة مالية على كل من يخالف أيَّا من الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة) آلاف ريال، وفقًا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة.

ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.