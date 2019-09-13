امرأة تلقي رضيعتها من النافذة بعد علمها بإعاقتها

طشقند(صدى):

أقدمت سيدة آسيوية على إلقاء رضيعتها حديثة الولادة وطفلة أخرى من نافذة مستشفى في مدينة ” نمنغان “ الأوزباكستانية على ارتفاع 5 أمتار.

وقالت ” ديلي ميل ” البريطانية إنه السيدة العشرينية قتلت رضيعتها بإلقائها من نافذة على ارتفاع 5 أمتار، بعدما أخبرها الأطباء أنها تعاني من إعاقة، وقتلت رضيعة أخرى بنفس الطريقة، لإبعاد الشبهات عنها.

وكانت الجانية فقدت في السابق رضيعين توفيا لأسباب طبيعية بعد ولادتهما بعيوب خلقية شديدة.

وعلى الرغم من أن الرضيعتين كانتا على قيد الحياة عند العثور عليهما، إلى أنهما توفيتا لاحقًا متأثرتين بجراحهما الخطيرة.

وقال مصدر: إن الأم فعلت ذلك ظنًا منها أنه لا أحد سيحب رضيعتها، التي كانت تعاني تقوسًا في الساقين، وهي حالة قابلة للعلاج.