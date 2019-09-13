خادم الحرمين: الملك عبدالعزيز لم يسعى لشهرة وملك فقط (فيديو)

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، جانب من حديث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، عن الملك عبدالعزيز ” رحمه الله ” .

وقال خادم الحرمين : ” الملك عبدالعزيز لم يكن طالب شهرة أو ملك فقط، وإن كان سبقوه آبائه وأجداده، وهذا من حقه بطبيعة الحال، لكن لم يكن هذا المقصود فقط ” .

واستطرد ” حفظه الله ” : ” الملك عبدالعزيز لم يكن يسعى لملك أو مركز أو شهرة أو نفوذ أو أي غرض دنيوي، لكن كان هدفه هو إقامة دولة تحكم كتاب الله وسنة رسوله وأن يبني وحدة قائمة على هذا الأساس ” .