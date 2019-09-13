  • الجمعة 13

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. حارس الشباب: حمدالله رفض مصافحتي ! (فيديو)

حارس الشباب: حمدالله رفض مصافحتي ! (فيديو)

حارس الشباب: حمدالله رفض مصافحتي ! (فيديو)
ماجد محمد(صدى):

كشف حارس الشباب فاروق بن مصطفى، اليوم الجمعة، عن أسباب التوتر بينه وبين عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر.

وقال ” بن مصطفى: ” حمدالله لاعب كبير مديت له يدي لم يصافحني وأتمنى أن لا تتكرر ” ، مشددًا على أنه هاديء بطبعه ولا يحب الصراعات في الملعب.

وانتهت مباراة النصر والشباب بالتعادل السلبي بين الفريقين؛ ليحتل الأصفر الصدارة مؤقتًا.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *