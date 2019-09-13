حارس الشباب: حمدالله رفض مصافحتي ! (فيديو)
كشف حارس الشباب فاروق بن مصطفى، اليوم الجمعة، عن أسباب التوتر بينه وبين عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر.
وقال ” بن مصطفى: ” حمدالله لاعب كبير مديت له يدي لم يصافحني وأتمنى أن لا تتكرر ” ، مشددًا على أنه هاديء بطبعه ولا يحب الصراعات في الملعب.
وانتهت مباراة النصر والشباب بالتعادل السلبي بين الفريقين؛ ليحتل الأصفر الصدارة مؤقتًا.
فاروق بن مصطفى – حارس فريق #الشباب :
حمدالله لاعب كبير مديت له يدي لم يصافحني وأتمنى أن لا تتكرر.
#النصر_الشباب pic.twitter.com/EKee9S7Bsn
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) September 13, 2019
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