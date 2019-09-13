بالفيديو والصور .. جماهير النصر تقذف خالد البلطان بالقوارير الفارغة
قذفت جماهير نادي النصر، رئيس نادي الشباب خالد البلطان، بالعلب الفارغة، عقب انتهاء مباراة النصر والشباب مساء اليوم، بالتعادل السلبي.
ورصدت كاميرا صحيفة ” صدى ” ، جمهور النصر ويقذف خالد البلطان بالعلب الفارغة أثناء مروره في المضمار أمام مدرج النصر متجهاً لغرفة الملابس.
يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويعتبر جماهير النصر تعادل الفريق بطعم الخسارة، إذ أنه التعثُّر الأول للفريق منذ بداية الموسم.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2974 ] نشر منذ 31 دقيقة
هات الفقراوية هات
يعني الحين البلطان اجرم في حقكم وماترككم تفوزو ام انكم تعرفون ابو الوليد لا وعد يوفي
ووعد بعودة الشباب ضمن الاربعة الكبار
ومعنى وعد البلطان (عزيزي الفقراوي ارجع ورى فمقاعد الكبار الأربعة محجوزة )
والتاريخ يقول متى نهظ الليث اختفى وتوارى النصراويين
حمد[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 24 دقيقة
فقراويه. ياافوز يااخرب. داق خشومهم القادح