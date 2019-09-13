صفعتها أمها فرحلت.. العثور على جثة مراهقة مغتصبة ومعنفة حتى الموت

كيب تاون(صدى):

تعرّضت فتاة في الـ14 من عمرها، إلى الاغتصاب والعنف وضرب حتى القتل، في حادثة مروعة شهدتها جنوب أفريقيا.

وكانت الفتاة جانيكا مالو، في طريقها إلى حضور حدث نادي كرة القدم في بورتلاند، ولم تعود حتى وقت طويل إلى المنزل.

وعثرت الجهات الأمنية، على جثة الفتاة وعليها أثار ضرب شديد وتبيّن تهشُّم جمجمتها.

وتحقق الشرطة في جريمة القتل مع مجموعة من الشبان ” المعروفين بأذآهم ” في منطقة هاينز بارك بالمدينة.

وقالت أم الفتاة، إن آخر شيء فعلته معه هو أنها صفعتها على وجهها، إذ قالت ” لقد ضربتها على وجهها وأخبرتها أنها لا تستطيع الذهاب إلى حدث نادي كرة القدم في بورتلاند، وكان هذا آخر مرة رأيتها حية ” .