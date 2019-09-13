صفعتها أمها فرحلت.. العثور على جثة مراهقة مغتصبة ومعنفة حتى الموت
تعرّضت فتاة في الـ14 من عمرها، إلى الاغتصاب والعنف وضرب حتى القتل، في حادثة مروعة شهدتها جنوب أفريقيا.
وكانت الفتاة جانيكا مالو، في طريقها إلى حضور حدث نادي كرة القدم في بورتلاند، ولم تعود حتى وقت طويل إلى المنزل.
وعثرت الجهات الأمنية، على جثة الفتاة وعليها أثار ضرب شديد وتبيّن تهشُّم جمجمتها.
وتحقق الشرطة في جريمة القتل مع مجموعة من الشبان ” المعروفين بأذآهم ” في منطقة هاينز بارك بالمدينة.
وقالت أم الفتاة، إن آخر شيء فعلته معه هو أنها صفعتها على وجهها، إذ قالت ” لقد ضربتها على وجهها وأخبرتها أنها لا تستطيع الذهاب إلى حدث نادي كرة القدم في بورتلاند، وكان هذا آخر مرة رأيتها حية ” .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2974 ] نشر منذ 38 دقيقة
لكونها ام الضحية ستموت حسرة وندم لأن اخر ما كان بينها وبين فلذت كبدها هو صفعها على وجهها
الله لا يبلانا بهكذى بلوى
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82321 ] نشر منذ 2 دقيقتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..