وظائف صحية شاغرة في مجموعة فقيه

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة فقيه للرعاية الصحية، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين؛ للعمل بفروع مستشفى الدكتور سليمان فقيه في كل من جدة والمدينة المنورة، ومستشفى فقيه الجامعي، ومركز خديجة عطار.

وأوضحت ان الوظائف بالمسميات التالية: أخصائي علاج النطق بجدة، مصمم جرافيك بجدة، مدير المشروع بالمدينة المنورة، مدير الطب الحيوي بجدة.

وأشارت إلى أنه يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم على الوظائف من خلال الدخول على الرابط التالي هنـــــــــــــــا .