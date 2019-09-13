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  3. معلم يهاجم طلابه بوحشية والنهاية كسر لذراع أحدهم

معلم يهاجم طلابه بوحشية والنهاية كسر لذراع أحدهم




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