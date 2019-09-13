بالصور.. التعادل السلبي يحسم لقاء النصر والشباب

ماجد محمد - تصوير: محمد السعران(صدى):

حسم التعادل السلبي، مباراة النصر والشباب، التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحاول الفريقان التسديد في شباك الآخر، لكن محاولاتهما باءت بالفشل، ليرتفع رصيدهما نقطة واحدة لكل منهما، فيصبح النصر في المركز الأول من جدول ترتيب الدوري بشكل مؤقت بـ 7 نقاط، فيما يصبح الشباب في المركز الثالث بـ5 نقاط.

ويخوض الهلال مباراة غدًا السبت أمام الفيحاء، فإذا تعادل يصبح متساويًا مع النصر في عدد النقاط ويتقاسما المركز الأول، وإذا فاز يُغرّد في صدارة ترتيب الدوري.