ميلانيا ترامب في ورطة بسبب معطفها.. والبيت الأبيض يرد

واشنطن(صدى):

أثارت ميلانيا ترامب جدلا كبيرا بمعطفها الذي ارتدته في ذكرى أحداث 11 سبتمبر، حيث سخر منها عدد كبير من المواطنين.

وهاجم مستخدمو ” تويتر ” ميلانيا ومعطفها؛ بسبب إن خياطة الجزء الخلفي للمعطف تُشبه طائرة تُحلق صوب أحد البرجين التوأمين، وفقًا لصحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية.

وفي هذا الصدد علق المتحدث باسم البيت الأبيض على انتقادات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين هاجموا ميلانيا ترامب بسبب معطف ارتدته في صورة تكريمية لذكرى أحداث 11 سبتمبر.

ووصف المتحدّث باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام ردود الفعل بأنها ” سخيفة “.

وتعرضت ميلانيا لرد فعل عنيف على موقع تويتر عندما شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة لها يوم الأربعاء الماضي، بالرغم من أن الصورة التقطت العام الماضي.

والتقطت الصورة عندما زار الزوجان النصب التذكاري، ووجه الأشخاص انتباههم إلى الجزء الخلفي من معطف ” هيرفيه بيير ” الداكن المخصص لميلانيا والذي يتميز بغرز بيضاء، وأصرّ بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على أنها ناطحة سحاب.