رئيس الإحصاء: التحدي الكبير في البطالة بين الفتيات

علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور فهد التخيفي، رئيس الهيئة العامة للإحصاء، أن مؤشر معدل البطالة الدولي في السعودية 5.6% يشمل السعوديين وغيرهم من الذكور والإناث.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” ياهلا ” ، أن المملكة تتبع المنهجية العلمية المتعارف عليها دوليا عند حساب معدل البطالة.

واستطرد : ” القراءات الخاطئة للارقام التي تصدر عن الهيئة هي التي تثير لغط فيما يخص معدلات البطالة ” .

وكشف أسباب انخفاض وزيادة معدلات البطالة في المملكة، موضحًا أن الزيادة تكون موسمية أحيانًا كإجازة الدراسة حيث يبحث الشباب عن فرص عمل في هذه الفترة.

كما ترتبط الأسباب بالسياسات المتعلقة بسوق العمل، وكالجوانب التشريعية والتنظيمية، وهناك أسباب دائمة مثل النمو السكاني الكبير للمملكة ما يؤثر على زيادة نسبة البطالة، مؤكدًا أن البطالة بين السيدات مرتفعة أكثر من الشباب.