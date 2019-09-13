مؤمن زكريا يٌصاب بمرض نفسي بعد فسخ تعاقده مع أحد

ماجد محمد(صدى):

أثار اللاعب المصري مؤمن زكريا والذي احترف في دوري المحترفين عبر ناديي الأهلي وأحد، جدلًا بالكشف عن إصابته بمرض نفسي.

وقال اللاعب المصري في تصريحات تلفزيونية إنه أصيب بمرض نفسي أبعده عن الملاعب خلال الـ 6 أشهر الماضية.

وظهر على ملامح اللاعب تدهور حالته الصحية مما أدى إلى تفاعل الجماهير معه ومساندته بشكل كبير؛ حيث أشار إلى أنه أٌصيب بحالة نفسية سيئة في أعقاب فسخ تعاقده مع أحد وعودته إلى مصر، ومازال يجري فحوصات لتحديد إصابته في الركبة وسبب شعوره بالألم.

وأوضح أن أحد فسخ التعاقد معه لإصابته بضمور في العضلات حسبما أعلن سعود الحربي رئيس النادي حينها، على الرغم من أنه لم يتضح في الفحوصات الطبية إصابته بشيء.

وفي هذا الصدد أعلن سعود الحربي رئيس نادي أحد عن دعمه الكامل لمؤمن زكريا في تصريحات صحفية، نقلها موقع ” العين الرياضية ” .

وقال ” الحربي ” : ” كل الدعم لمؤمن زكريا، المسلم مبتلى وعليه بالصبر والدعاء، لكل مرض علاج ولكن عليه بالإرادة وقوة التحمل وهو قادر على ذلك “.

واستكمل: ” تمنينا الاستفادة من إمكانيات مؤمن زكريا الموسم الماضي ولكن ظروفه الصحية حالت دون ذلك، هو يبقى لاعبا كبيرا وعلى خلق ودين، وأتمنى أن يشفى من مرضه “.